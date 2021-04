12/12

Il bonus vacanze, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021, è un’agevolazione per famiglie con Isee non superiore a 40mila euro, da utilizzare per il pagamento di servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, agriturismi e bed & breakfast. L’importo massimo è di 500 euro per i nuclei familiari composti da tre o più persone