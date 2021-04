7/22 ©Getty

"Per quanto riguarda i prezzi - ha proseguito Terzi - stanno salendo e anche quelle offerte che fino allo scorso anno consideravamo alte, oggi vengono prese in considerazione dai turisti. Per una stagione intera per un buon trilocale si può andare dai 5 agli 8mila, per la singola settimana dagli 800 ai mille. È sempre meno raro infine il caso di turisti veronesi, veneti o comunque residenti nel raggio di 100 chilometri che affittano una casa per l'intera stagione in modo da poterla sfruttare in libertà nei weekend o per ponti e vacanze"