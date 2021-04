6/25 ©Ansa

In Liguria "ci sono i classici italiani per quanto riguarda le prenotazioni stagionali. Come stranieri, invece, abbiamo già riscontro a partire da maggio per molti svizzeri e, poi, tedeschi. Sulla Svizzera il dato è curioso, perché sono stati i primi a chiudersi e ora vogliono muoversi prima che vi sia la certezza delle zone libere", spiega Gianmarco Oneglio, presidente FIBA (Federazione Italiana Imprese Balneari) Confesercenti Liguria, raccontando come il mondo balneare si sta preparando ad un'ennesima stagione pronta a partire, ma ancora costellata di incertezze