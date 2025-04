Dazi Usa, Meloni: "Misura sbagliata, non conviene a nessuno"

La premier ha criticato la misura voluta dal presidente Usa Trump, ma ha ribadito l’impegno del governo italiano nel cercare un accordo per evitare una guerra commerciale

L’annuncio dei nuovi dazi imposti dagli Stati Uniti all’Unione Europea ha immediatamente scatenato reazioni a livello internazionale . Tra le prime risposte di rilievo, quella della premier Giorgia Meloni, che ha espresso la sua contrarietà alla misura adottata dall’amministrazione statunitense. "L’introduzione da parte degli Usa di dazi verso l’Unione Europea è una misura che considero sbagliata e che non conviene a nessuna delle parti", ha scritto su Facebook la presidente del Consiglio italiana.

Faremo tutto per un accordo con gli Usa

"Faremo tutto quello che possiamo - ha proseguito Meloni" - per lavorare a un accordo con gli Stati Uniti, con l'obiettivo di scongiurare una guerra commerciale che inevitabilmente indebolirebbe l’Occidente a favore di altri attori globali. In ogni caso, come sempre, agiremo nell’interesse dell’Italia e della sua economia, anche confrontandoci con gli altri partner europei".