Dazi Usa, la lista dei Paesi colpiti dalle tariffe di Trump

Il presidente Trump annuncia nuovi dazi fino al 49% su diversi Paesi. La Cina è la più colpita con un 34%, seguita dall'UE al 20% e dal Giappone al 24%. Solo Canada e Messico restano esenti dalle tariffe "reciproche"

Dazi minimi del 10%, che diventano "reciproci" per i Paesi che la Casa Bianca ritiene ingiusti nelle proprie politiche commerciali verso gli Usa: a partire dalla Cina che si vede inflitto un 34% sul proprio export verso gli Usa, mentre l'Unione europea vedrà un aggravio del 20% per il suo export nel momento in cui approda alle dogane Usa e la Gran Bretagna si fermerebbe alla soglia minima del 10%.

Quando partiranno i dazi I dazi entreranno in vigore a partire da questo fine settimana, hanno affermato funzionari della Casa Bianca, con un'aliquota più elevata sui "peggiori delinquenti" che entrerà in vigore la prossima settimana. Dichiarando che il persistere di deficit commerciali rappresenta un'"emergenza nazionale", la Casa Bianca ha detto a un pool di giornalisti che un dazio "di base" del 10 percento entrerà in alle 12:01 (6:01 in Italia) del 5 aprile, mentre aliquote più elevate su vari partner partiranno dalle 12:01 (sempre le 6:01) di martedì 9 aprile. Approfondimento Dazi, Trump: tariffe reciproche in tutto il mondo, all'Ue 20%. LIVE