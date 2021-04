Si aprirà alle 9:30 l'esame in Senato della mozione presentata da Fratelli d’Italia nei confronti del ministro in merito all'inchiesta sul mancato aggiornamento del piano pandemico. "Prima di decidere su come votare - ha detto il leader della Lega Matteo Salvini - vorrei farmi una chiacchierata con il sottosegretario Sileri, persona che stimo enormemente di cui ho grande fiducia, per chiedergli come ha vissuto, come ha lavorato e come sta lavorando con Speranza”