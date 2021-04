Con il prossimo monitoraggio la Penisola dovrebbe rimanere per la maggior parte colorata di giallo: alle 15 Regioni già in questa fascia si dovrebbe aggiungere anche la Puglia. Per Calabria, Sicilia e Basilicata si va verso la conferma dell’arancione, la Valle d'Aosta in bilico tra permanenza in arancione e ritorno in zona rossa. La Sardegna spera nel passaggio in arancio