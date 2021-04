Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 29 aprile. LIVE

Con altri 344 morti, l'Italia supera le 120 mila vittime. Respinte in Senato le mozioni di sfiducia a Speranza. "Non si fa politica su una grande epidemia", dice il ministro. L'Italia deve inviare il suo Piano nazionale di ripresa e resilienza a Bruxelles entro domani. In India le vittime del Covid hanno superato quota 200mila. Spaventa la variante, massima sicurezza a Fiumicino per l'arrivo del volo da Delhi