Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 30 aprile

Ottenuto il via libera finale del Cdm, il Recovery plan sarà inviato oggi all'Unione Europea. Ok anche al decreto per i fondi extra: Alta velocità e Salerno-Reggio Calabria tra gli investimenti. Italia vicina al traguardo di 500 mila vaccinazioni al giorno. Figliuolo prevede l'immunità a settembre. 14 mila nuovi casi e 288 decessi. Oggi nuovi colori per le Regioni: Puglia in bilico