Recovery, il Pnnr dell'Italia inviato alla commissione Ue

Ora servono valutazione e via libera dell'Ecofin

Il Recovery Plan italiano (191,5 miliardi coperti con il Recovery Fund e 30,04 col Fondo complementare alimentato con lo scostamento di bilancio) è stato approvato ieri in Consiglio dei ministri, dopo l'ok di Camera e Senato del 28 aprile. Serviranno due mesi al massimo per la valutazione della Commissione, e quattro settimane per l'ok del Consiglio Ecofin. Ma la presidenza portoghese vuole accelerare, e ha già indicato l'Ecofin del 18 giugno come la data per dare il via libera almeno ai piani arrivati per primi. In questo caso potrebbe essere rispettata la data di luglio per la prima tranche al nostro Paese.