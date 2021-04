Recovery plan, il confronto tra Italia, Spagna, Germania e Francia

Il 30 aprile scade la deadline per l'invio dei recovery plan nazionali (anche se diversi paesi lo invieranno più avanti). Italia, Spagna, Germania e Francia rispetteranno la scadenza, assieme a Grecia, Portogallo e Slovacchia. Guarda nel video il confronto allo Skywall tra i diversi piani e clicca qui per leggere il monitoraggio di Sky TG24 sul Next Generation Eu.

Prestiti e sussidi

Non tutti i paesi hanno chiesto il 100 per cento dei fondi disponibili per loro. L'Italia lo ha fatto, e ha richiesto 191,5 miliardi totali, divisi tra prestiti e sussidi. Lo stesso ha fatto anche la Grecia (quasi 18 miliardi di sussidi e 12,7 di prestiti). Diversamente hanno scelto invece Spagna e Portogallo, che non hanno chiesto tutti i prestiti disponibili - la Spagna non ne ha chiesto alcuno - perché non li ritengono convenienti: i tassi di interesse che pagano per indebitarsi con loro debito nazionale infatti non sono eccessivamente più alti di quelli che dovrebbero pagare alla Commissione europea. Francia e Germania, invece, avevano fatto sapere fin dall'inizio che non avrebbero avuto bisogno dei crediti europei.