6/6 ©IPA/Fotogramma

Quattro Regioni hanno riportato allerte di resilienza, nessuna riporta molteplici allerte. Si osserva inoltre "una ulteriore diminuzione nel numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione (27.561 vs 29.892 la settiman precedente). La percentuale dei casi rilevati attraverso l'attività di tracciamento dei contatti è in aumento (38,3% vs 37,9% la scorsa settimana)". Stabile il numero di casi rilevati attraverso la comparsa dei sintomi (38,7% vs 38,4%). Infine, il 23% eè stato diagnosticato attraverso attività di screening