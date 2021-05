Coronavirus in Italia e nel mondo: news di oggi 1 maggio. LIVE

Tunisia, stop arrivo passeggeri in porto La Goulette

Il Ministero tunisino dei Trasporti e della logistica ha annunciato in una nota che l'ingresso dei viaggiatori provenienti dall'estero al porto della Goulette di Tunisi, sarà sospeso in via eccezionale dal 3 al 21 maggio prossimi. "Questa misura è stata adottata per contrastare la diffusione di nuove varianti del coronavirus nel Paese" e nel contempo per avviare lavori manutenzione per la creazione di nuovi spazi attrezzati presso i terminal traghetti dei porti di La Goulette e Zarzis, per sottoporre in futuro tutti viaggiatori in arrivo ai test rapidi. Secondo la stessa fonte, saranno inoltre studiate procedure per poter effettuare analisi a bordo delle navi prima del loro arrivo in porto.