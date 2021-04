1/12 ©Ansa

La crescita del Mezzogiorno è uno degli aspetti prioritari del Pnrr italiano. Tanto che il Piano, come ricordato dal premier Mario Draghi in Aula alla Camera, "spiega in modo chiaro come verranno inserite le risorse per il Sud: il 40% delle risorse a fronte del 34% della popolazione, ripartite con il criterio del territorio. Sono 82 miliardi, una cifra molto più alta della quota di Pil"

