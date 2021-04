1/20 ©IPA/Fotogramma

Sono molti gli appuntamenti con il Fisco del mese di maggio 2021. Il 10 del mese l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione il modello 730 precompilato per la dichiarazione dei redditi. Il 17 maggio scade il termine per gli adempimenti Irpef, IVA e INPS e debutta la web tax italiana. Importanti scadenze a fine mese: il 28 è il termine ultimo per fare domanda per i contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni, mentre il 31 è quello per fare domanda per il reddito di emergenza e per il bonus INPS 2.400 euro. Ecco il calendario nel dettaglio

Fisco, controlli in arrivo: chi rischia