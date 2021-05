4/14 ©Ansa

Intanto in India almeno 12 pazienti Covid sono morti in un incendio in un ospedale. Le fiamme si sono diffuse in una struttura di quattro piani che ospitava una cinquantina di pazienti a Bharuch, nello stato occidentale del Gujarat

Covid, balletto della polizia indiana per sensibilizzare sull'uso delle mascherine. VIDEO