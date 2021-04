La polizia dello Stato del Kerala, nel Sud dell’India, ha condiviso un video diventato in breve tempo virale in cui si vedono alcuni agenti ballare per sensibilizzare la popolazione sull’utilizzo delle mascherine. Nel filmato si vedono i poliziotti in scena con un balletto in stile Bollywood con cui invitano a usare i dispositivi di protezione individuale, a mantenere la distanza e a evitare i comportamenti che potrebbero diffondere ulteriormente il Covid. Già un anno fa lo stesso corpo delle forze dell’ordine aveva realizzato un video per incoraggiare a lavarsi le mani: il filmato aveva fatto il giro del mondo, con milioni di visualizzazioni.

La drammatica situazione nel Paese

vedi anche

Covid, le star si vaccinano e invitano a farlo. FOTO

In India sono ancora dati record quelli forniti dalle autorità sanitarie su nuovi contagi da Covid-19 e decessi nel Paese: nelle ultime 24 ore si registrano 386.452 nuovi casi mentre i morti sono 3.498. Lo riferisce il Guardian citando dati del ministero indiano della Sanità. Il governatore di Delhi, Arvind Kejriwal, ha invitato gli abitanti della capitale indiana a non mettersi in coda domani per la vaccinazione: "Non abbiamo le dosi", ha detto. Domani, 1 maggio, avrebbe dovuto iniziare in tutta l'India la vaccinazione nazionale per tutti i maggiorenni. "Non ci hanno ancora consegnato le fiale", ha spiegato Kejriwal. "Siamo in contatto costante con i produttori e ci auguriamo che ce le consegneranno nei prossimi giorni. Per favore, non presentatevi ai centri. Vi informeremo quando le dosi saranno disponibili".