Endless Love, le anticipazioni delle puntate di oggi 12 dicembre

La soap turca va in oda oggi con più episodi: all'appuntamento pomeridiano, si aggiunge quello serale. Al centro della trama, le indagini sulla sparatoria che ha messo in pericolo la vita di Leyla

I fan di Endless Love, la serie televisiva turca trasmessa per la prima volta in Italia da Canale 5 dalla scorsa primavera e in onda ogni giorno da lunedì al venerdì in fascia pomeridiana, giovedì 12 dicembre sarà protagonista anche della prima serata dell'emittente in chiaro con un appuntamento che, a partire dalle 21:35, interesserà anche la piattaforma di streaming Mediaset Infinity.

La soap, giunta alle battute finali della seconda e ultima stagione, sta per svelare il destino dei protagonisti Nihan e Keman, gli attori Neslihan Atagül e Burak Özçivit - estremamente determinati a difendere il loro amore impossibile.