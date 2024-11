La serie televisiva thriller di carattere giudiziario torna in tv dopo una pausa di qualche mese occcupando da lunedì 11 novembre lo spazio del primo pomeriggio di "Endless Love".

Ecco da dove riparte la storia avvincente di Ceylin e Ilgaz



Dopo la pausa iniziata lo scorso agosto, torna in tv da lunedì 11 novembre Segreti di famiglia, la serie televisiva turca con protagonisti gli attori Pınar Deniz e Kaan Urgancıoğlu trasmessa a partire dalla scorsa estate anche in Italia.

Lo show di carattere drammatico e investigativo, andrà in onda ogni giorno a partire dalle 14:10 su Canale 5, occupando lo spazio della programmazione del primo pomeriggio precedentemente riservato ad Endless Love che, al momento, viene trasmessa in prima serata il giovedì e il sabato pomeriggio.

L'episodio di lunedì 11 novembre sarà una sintesi dei principali avvenimenti delle ultime puntate andate in onda, per permettere al pubblico di riprendere il discorso interrotto circa tre mesi fa.



Ilgaz diviso tra suo padre e sua moglie

Segreti di famiglia, la serie televisiva in quattro stagioni terminata la scorsa primavera in Turchia, sta per ripartire in Italia dalla seconda metà della prima stagione con episodi trasmessi quotidianamente su Canale 5 e disponibili anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Nei nuovi episodi, in onda questa settimana, Ilgaz (l'attore Kaan Urgancıoğlu, anche protagonista di Endless Love), sempre più innamorato di sua moglie Ceylin, inizialmente combattuto tra la scelta di dire la verità alla donna o tenere al sicuro i segreti di suo padre Metin, le racconta quanto ha appreso sul reato commesso dall'uomo sei anni prima.

Metin riceverà la visita di Ceylin (l'attrice Pınar Deniz) che, furiosa, è convinta che sua sorella sarebbe ancora viva se lui non avesse incastrato suo padre mandandolo in prigione. Allo stesso tempo, la ragazza è furiosa con Ilgaz che non le ha detto la verità per paura di perderla.

Dalla prigione in cui è in isolamento Engin (interpretato da Onur Durmaz) è assetato di vendetta e, con la complicità della zia avvocato, metterà tutti alle strette.

Cinar, intanto, cerca di fuggire all’estero, e si rivolge a Serdar per ottenere un passaporto falso. La sua fuga sarà impedita da Mert che lo costringerà a fronteggiare le sue responsabilità.

La rabbia della protagonista Ceylin Segreti di famiglia è una serie televisiva drammatica caratterizzata da una trama thriller, in cui le indagini e le componenti tipiche del legal drama dominano le sottotrame sentimentali che legano i protagonisti, inseriti all'interno di famiglie che nascondono pensanti segreti.

Lo show, trasmesso in Turchia dal 2021 fino alla scorsa primavera, ha ottenuto un premio agli Emmy Awards 2023 nella categoria Miglior telenovela.

Nell'immediato futuro la protagonista Ceylin dovrà fare i conti col dolore della morte della sorella Inci, che non ha mai affrontato per via della corazza che ha dovuto indossare per fare fronte alle indagini sul suo omicidio, e dovrà anche affrontare il tradimento di suo marito Ilgaz.

La giovane avvocatessa dovrà occuparsi anche della sparizione di suo padre Zafer, che non si è imbarcato su un peschereccio, come aveva annunciato alla famiglia.

Prima della pausa estiva, l'uomo aveva perso la vita e il suo corpo era stato occultato.

Quando Ceylin ne ha denunciato la scomparsa alla polizia, incontrerà suo suocero Metin pronto a mentirle per non farle scoprire la morte dell'uomo e difendere la sua famiglia.