Endless Love, le anticipazioni della puntata di oggi

Come anticipato dai numerosi spot in onda nell'ultima settimana, Endless Love , la soap opera turca trasmessa da Mediaset, giunta anche in Italia alla seconda e ultima stagione, sta per cambiare modalità di messa in onda. Dopo le puntate in onda oggi , 8 novembre , alle 14:10 e in prima serata, a partire dalle 21:30 , subirà delle variazioni nella programmazione quotidiana conservando la messa in onda serale, il giovedì e il venerdì sera, e cedendo il suo spazio pomeridiano a Segreti di famiglia, serial turco che torna nella programmazione della rete dopo una pausa di alcuni mesi. Nel doppio appuntamento di oggi, attesissimo dai fan, assisteremo agli sviluppi del complotto relativo alla morte di Ozan ma non mancheranno momenti felici tra i due protagonisti, Nihan Sezin (Neslihan Atagül) e Kemal Soydere (Burak Özçivit), sempre più decisi a trascorerre il resto della loro vita finalmente insieme.

Un nuovo complotto di Emir

La storia di Endless Love, iniziata sul piccolo schermo in Italia la scorsa primavera, sembra ormai prossima alle battute finali, come testimoniano gli ultimi decisivi sviluppi della trama.

Kemal e Nihan, impegnati per mesi in un'indagine privata per scoprire le dinamiche della morte di Ozan (il fratello di lei, interpretato da Barış Alpaykut) sono ormai divisi dalle verità apprese da Kemal negli ultimi episodi.

Kemal ha scoperto che sua sorella Zeynep ha nascosto molti dettagli sulle ultime ore di vita di Ozan e, nonostante lei non si decida a confessare, ormai nutre troppi dubbi sul mancato coinvolgimento della ragazza in quello che a tutti gli effetti sembra un delitto mascherato da un suicidio.

Nihan non ci vede chiaro e, dopo essersi fatta consegnare un mazzo di chiavi che proverebbe la colpevolezza di Zeynep, va a provarle nella serratura della casa di lei che, però, nel frattempo, è stata cambiata.

Mentre il cerchio di stringe intorno a Zeynep, quest'ultima viene avvicinata da Emir che le propone l'ennesimo piano per sfuggire alla verità.

L'uomo le propone un piano che condurrebbe all'incriminazione di Kemal. Lei, incinta di Emir, accetta di incastrare suo fratello per salvarsi.