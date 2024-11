9/16 Picomedia

Adorazione - Netflix. La serie televisiva, adattamento del romanzo omonimo di Alice Urciuolo, evidenzia lo scollamento tra giovani e adulti in un contesto di provincia. In streaming dal 20 novembre, è una serie young adult con una forte componente mistery. L’estate è appena cominciata sulla costa dell’Agro Pontino quando la scomparsa della sedicenne Elena getta un’ombra sulla piccola comunità. Per via della sua natura ribelle, tutti pensano che sia fuggita. Ma non è così

Adorazione, il trailer della serie Netflix con Noemi presentata alla Festa del Cinema