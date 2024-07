Il Giorno dello Sciacallo, il teaser della nuova serie Sky Original

Appuntamento l’8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La rivisitazione contemporanea dell'iconico thriller tratto dall'omonimo romanzo di Frederick Forsyth vede protagonisti il vincitore del premio Oscar® Eddie Redmayne e la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch

Sky e Peacock rilasciano oggi il teaser ufficiale e le prime immagini de IL GIORNO DELLO SCIACALLO, la nuova serie Sky Original in arrivo l’8 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La rivisitazione contemporanea dell'iconico thriller vede protagonisti il vincitore del premio Oscar®, del Tony e del BAFTA Award Eddie Redmayne (The Good Nurse, La Teoria del Tutto) e la vincitrice del BAFTA Rising Star Award Lashana Lynch (Bob Marley: One Love, The Woman King, No Time To Die).

Assassino solitario, sfuggente e implacabile, lo Sciacallo (Eddie Redmayne) si guadagna da vivere uccidendo su commissione. Ma mentre è al lavoro per il suo prossimo incarico, si trova ad affrontare un avversario inaspettato, Bianca (Lashana Lynch), una tenace ufficiale dell'MI6, l’intelligence britannica, che si impegnerà in un’incessante caccia all’uomo in giro per l’Europa per riuscire a catturarlo.