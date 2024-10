Grotesquerie, il trailer svela la data di uscita in Italia della serie

Uscirà in streaming a partire dal 13 novembre 2024, in esclusiva su Disney+, il nuovo dramma da brivido firmato dal genio dell’orrore (che ha appena offerto agli amanti del genere la seconda fortunata stagione della serie Monsters). Grotesquerie è scritta e creata da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, prodotta da 20th Television e targata FX. Ecco il video che anticipa ciò che vedremo

Uscirà in streaming a partire dal 13 novembre 2024, in esclusiva su Disney+ (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), il nuovo dramma dell’orrore firmato da colui che ha appena offerto agli amanti di questo filone la seconda stagione di successo della serie Monsters.

Grotesquerie è scritta e creata da Ryan Murphy, Jon Robin Baitz e Joe Baken, prodotto da 20th Television e targato FX.

Nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale (potete guardarlo nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo) che svela inoltre la data di uscita dello show.

Il cast della serie comprende Niecy Nash-Betts, Courtney B. Vance, Lesley Manville, Micaela Diamond, Nicholas Alexander Chavez, Raven Goodwin e Travis Kelce.

Disney+ ha diffuso, oltre ai trailer, anche la key art (che trovate come immagine di questo articolo) di Grotesquerie. La serie debutterà con i primi due episodi in esclusiva su Disney+ in Italia, disponibili entrambi subito dal 13 novembre, mentre gli altri usciranno con cadenza settimanale. La prima stagione è composta da dieci episodi.





