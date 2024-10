Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez, il cast della serie tv

4/12 Miles Crist/Netflix

José Menéndez era il padre dei due fratelli protagonisti, da loro assassinato assieme alla madre. Nella serie, è interpretato da Javier Bardem, e doppiato in italiano da Roberto Pedicini. Bardem, classe 1969, è il famoso attore spagnolo, candidato quattro volte al Premio Oscar rispettivamente nella sezione miglior attore protagonista per Prima che sia notte, Biutiful e A proposito dei Ricardo e nella sezione miglior attore non protagonista per Non è un paese per vecchi, con una vittoria ottenuta proprio per quest'ultimo film





Monsters: la storia di Lyle ed Erik Menendez, la miniserie Netflix basata su cronaca vera