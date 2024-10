8 serie simili a Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

8/15 Cr. Atsushi Nishijima/Netflix

When They See Us vede nel cast Jharrel Jerome. È un'altra serie limitata true crime basata su uno dei casi penali più famosi degli anni '90. Questo dramma ricrea la tragica storia dei cosiddetti Central Park Five, un gruppo di adolescenti afroamericani arrestati e ingiustamente condannati per lo stupro e l'aggressione di Trisha Meili nel 1989. Affermarono di essere stati costretti a confessare dalla polizia. When They See Us divenne un fenomeno culturale quando uscì nel 2019 e vinse due Emmy