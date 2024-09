Monsters, Cooper Koch sulla visita in carcere ai fratelli Menendez

Il primo contatto tra Cooper Koch, volto di Erik Menendez nella serie tv Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez ora in onda su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), e il vero Erik, che insieme al fratello Lyle sta scontando l’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per l’omicidio in primo grado dei loro genitori Kitty Andersen (Chloë Sevigny) e José Enrique Menendez (Javier Bardem), compiuto nel 1989 nella loro casa di Beverly Hills, è stata una telefonata la sera prima della première dello show sulla piattaforma. “Ho avuto modo di avere una bella conversazione con lui e di dirgli che gli credo e che ho fatto tutto quello che potevo come attore per difenderlo e interpretarlo nel modo più autentico possibile, e che penso che lo show faccia davvero un buon lavoro di rappresentarlo”, ha dichiarato a Variety Koch. Pochi giorni dopo, in un comunicato diffuso su X dalla moglie, Erik ha attaccato duramente la serie, che offrirebbe una “rappresentazione disonesta” della vicenda. Koch ha discusso con lui le critiche durante la visita in prigione organizzata il 21 settembre nel carcere correzionale Richard J. Donovan, vicino a San Diego, in California, insieme a Kim Kardashian, Kris Jenner e Khloé Kardashian per discutere la riforma della giustizia negli Stati Uniti con un gruppo di detenuti. Tra loro c’era proprio Erik. “Ci siamo semplicemente guardati e ci siamo immediatamente abbracciati. Era così gentile. Anche Lyle, ho potuto abbracciarli entrambi ed essere semplicemente in loro presenza”, ha raccontato l’attore. “Sono individui davvero onesti. Hanno fatto così tanto lavoro nella loro prigione. Erik tiene lezioni di meditazione e di retorica e stanno portando avanti questo progetto Greenspace per migliorare l'area della prigione. È stato semplicemente fantastico”. I due si sono poi confrontati sullo show: “Gli ho detto che è logico che si sentisse in questo modo. Non riesco a immaginare come sarebbe vedere la parte peggiore della tua vita, una cosa così traumatica e tragica, essere trasmessa in televisione affinché milioni di persone possano vederla in un modo drammatizzato da una TV hollywoodiana. Ho semplicemente detto: “Capisco, ho capito e sono dalla tua parte””.