MONSTERS: La storia di Lyle ed Erik Menendez, il trailer della serie

Approfondimenti

Il capolavoro indiscusso in materia di film sugli assassini seriali: Psycho , del 1960, diretto dal maestro Alfred Hitchcock . Protagonista è Norman Bates , interpretato da Anthony Perkins, il proprietario di un motel che ha un rapporto strano e morboso con l'anziana madre. Questo inquitante personaggio è stato creato a partire dalla storia vera di Edward "Ed" Gein , serial killer statunitense morto nel 1984 che ritroveremo come fonte d'ispirazione anche più avanti

Ritroviamo Ed Gein , uno dei serial killer realmente esistiti più spaventosi della storia. Soprannominato anche “il macellaio pazzo”, nella prolifica saga di film di Non aprite quella porta. Gein diventa Leatherface , un sadico assassino che miete una vittima dopo l'altra. Dopo la prima uscita del 1974, Non aprite quella porta è diventato un classico del genere horror

Primo di una serie di pellicole su Hannibal Lecter, cannibale fittizio ispirato alle vicende reali di figure come quella ancora una volta di Ed Gein e Ted Bundy, un altro serial killer davvero esistito che ritroveremo moltissime volte in questa gallery, Il silenzio degli innocenti è un must watch, diretto da Jonathan Demme con Anthony Hopkins nei panni del dottor Lecter e Jodie Foster in quelli dell'agente dell'FBI Clarice