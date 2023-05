I fratelli assassini di Beverly Hills sono i protagonisti della nuova serie crime di Ryan Murphy dopo Dahmer Condividi

Dopo il successo della serie Dahmer, Ryan Murphy ha in programma una nuova storia a episodi su altri due assassini, due fratelli condannati nel 1996 per l'omicidio dei loro genitori. Poche ore fa il primo teaser trailer di Monsters: La storia di Lyle ed Erik Menendez (titolo originale Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story) ha ipnotizzato il pubblico del web con una registrazione audio di una vera telefonata che i fratelli Menendez hanno fatto all'epoca subito dopo aver compiuto il reato efferato. La nuova serie crime andrà in onda sempre su Netflix (sarà visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick).

I fratelli Menendez tra film e serie tv La storia dei fratelli Menendez è stata al centro di numerosi documentari e sceneggiature nel corso degli anni, tra cui due più recenti che risalgono al 2017: la serie della NBC Law & Order: True Crime - The Menéndez Murders con Edie Falso nei panni di Abramson, che le è valso un Emmy, e il film per la tv Menendez: Blood Brothers con Courtney Love nei panni di Abramson. Anche questa non è la prima volta che Murphy e Brennan si rivolgono in qualche modo ai fratelli Menendez, infatti essi sono stati menzionati in The People v. O.J. Simpson: American Crime Story che ebbe luogo contemporaneamente ai processi Menendez. approfondimento Dahmer, il creatore risponde alle critiche mosse alla serie

Il caso Menendez Nel 1989 a Beverly Hills Lyle ed Erik Menendez hanno ucciso brutalmente i loro genitori. Una telefonata agghiacciante è arrivata alla polizia, quella che si ascolta nel teaser trailer di Monsters. I corpi senza vita di Josè Menendez e Louise Andersen vengono rinvenuti nella loro villa con colpi di fucile a pompa sparati da molto vicino. All'inizio si pensa a un colpo mafioso e sono i due figli che in un primo momento dicono di aver trovato i corpi dopo essere andati al cinema, ma poi si ricostruisce l'assurda verità attraverso le indagini. I due fratelli trascorrono sei mesi tra viaggi e shopping extra lusso in giro per il mondo spendendo circa 700mila dollari e la polizia si insospettisce. Viene scoperto che le armi sono state comprate da Lyle ed Erick prima del delitto e piano piano lo psicologo ottiene la confessione dei due.

Il successo di Dahmer Dahmer è stato un enorme successo per Netflix, raggiungendo un miliardo di ore di visualizzazione nei suoi primi 60 giorni, rendendolo solo una delle quattro serie a raggiungere questo traguardo. Dahmer è considerato uno dei migliori contendenti nella competizione Primetime Emmy di quest'anno in serie limitate/antologiche. Niecy Nash-Betts ha vinto il Critics Choice Award per la migliore attrice non protagonista già in una serie limitata e il NAACP Image Award per l'eccezionale attrice in una serie limitata, mentre Evan Peters ha vinto il Golden Globe per la migliore interpretazione di un attore in una serie limitata.