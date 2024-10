Cobra Kai, quando esce e cosa sapere della stagione 6 - Parte 2

Perché la stagione finale di Cobra Kai è stata divisa? Il co-creatore Hayden Schlossberg ha detto a Today che la versione divisa corrisponde al modo in cui la serie affronta i suoi archi narrativi, e ha aggiunto che 15 episodi sembravano "il numero perfetto" per concludere lo show. "In genere, le nostre stagioni hanno un arco narrativo che si sviluppa fino al climax posto alla metà dell'episodio 5, da cui prende poi il via la seconda metà della stagione. Pensiamo sempre in blocchi da cinque episodi, quindi abbiamo pensato di avere quasi tre mini-stagioni, come un Atto 1, Atto 2, Atto 3, per la stagione finale della serie".