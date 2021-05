Tenebre e Ossa, il video backstage delle scene più spettacolari

Grandi effetti speciali al centro dello show, considerando le capacità speciali dei protagonisti e la presenza di una gigantesca coltre oscura a spaccare il mondo mostrato. Com’è stata creata la faglia? Come sono stati realizzati gli effetti dei poteri dei Grisha? Ecco a cosa fa riferimento il nuovo video diffuso da Netflix a tema “Tenebre e Ossa”. Un ricco backstage che mostra un confronto tra riprese e post produzione. Due minuti ricchi di scene prima e dopo, nella versione girata sul set e in quella modificata in fase di editing.

La prima stagione di “Tenebre e Ossa” adatta l’omonimo romanzo di Leigh Bardugo, primo capitolo della Trilogia Grisha . A ciò si aggiungono personaggi presenti in “ Sei di Corvi ”, che mescolano un po’ le carte, consentendo alla produzione di diminuire l’investimento. Un sacrificio richiesto ai fan dei romanzi, considerando come quest’ultimo romanzo narra eventi cronologicamente successivi.

approfondimento

La protagonista è Alina Starkov, giovane come tante in un mondo diviso dalla guerra, spaccato dalla gigantesca faglia, una coltre oscura al cui interno vi sono creature terrificanti mangia uomini. A generarla fu un Grisha (persona in grado di sprigionare un gran potere sfruttando elementi naturali) molto potente, morto da secoli, e oggi lei rappresenta l’unica speranza per spazzarla via.

Si scopre che Alina possiede un potere unico, è l’evocaluce. Sa sprigionare una luce potente dalle proprie mani. L’esatto opposto dell’Oscuro, comandante di un esercito di Grisha, che la pone sotto la propria protezione.

Ha così inizio un lungo viaggio, che la costringerà a crescere, soffrire e sanguinare. Si renderà conto di dover guardare con sospetto chiunque. Nulla è come sembra in questo mondo e la sete di potere guida le azioni di chiunque, o quasi.