La prima stagione di Tenebre e Ossa è in onda su Netflix da venerdì 23 aprile e visibile anche su Sky Q. La serie, di genere fantasy, è tratta dai romanzi best-seller di Leigh Bardugo, in particolare da una trilogia chiamata “GrishaVerse”. La protagonista è Alina Starkov, un’orfana che scopre di essere in possesso di un enorme potere e per questo viene scelta per entrare a far parte di un esercito di soldati con poteri magici noto come Grisha. Vediamo attori e personaggi principali