Shadow and Bone, foto e poster della serie TV Netflix

Il 23 aprile arriverà su Netflix una nuova serie TV. Si tratta di un titolo particolarmente atteso, essendo tratto dai romanzi di Leigh Bardugo . Il titolo è “ Shadow and Bone ”. Il lancio dello show si avvicina e così aumentano i dettagli in merito.

I fan non vedono l’ora di poter apprezzare gli episodi ma, per il momento, devono accontentarsi di foto e poster ufficiali, che offrono uno sguardo al mondo che verrà analizzato nel dettaglio.

Leigh Bardugo è coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva. Intervistata da “Entertainment Weekly”, ha spiegato come la storia sia ambientata in un mondo fantasy che rappresenta una commistione tra l’Inghilterra medievale e l’impero russo. Al centro della trama vi è una giovane con un dono straordinario. Ciò la pone in grave pericolo, dal momento che vi sono persone intenzionate a sfruttarla per fini malvagi. Non mancheranno però personaggi pronti a difenderla a ogni costo.

Il 23 aprile 2021 verranno caricati su Netflix otto episodi di “Shadow and Bone”. Questa prima stagione tratta dai romanzi di Leigh Bardugo è particolarmente attesa dai fan, che hanno divorato l’omonimo primo capitolo, seguito da “Siege and Storm” e da “Ruin and Rising”.

Ciò che renderà particolare lo show sarà però l’unione di questa saga con la duologia di “Sei di corvi”, della stessa autrice. Eric Heisserer, showrunner, ha spiegato in che modo lui e Leigh abbiano lavorato. L’universo in cui si muovono i protagonisti è condiviso ma, a differenza dei libri, nella serie vi saranno elementi che faranno da collegamento narrativo: “Tecnicamente non arriveremo agli eventi narrati in ‘Sei di corvi’ prima della fine della trama di ‘Shadow and Bone’. Io e Leigh abbiamo dovuto inventare storie prequel per i personaggi chiave di ‘Sei di corvi’, così da adattarli a quanto accade nelle vicende dei libri cronologicamente precedenti, ma ambientati nello stesso universo narrativo”.

Ecco dunque la sinossi della prima trilogia. In un mondo lacerato dalla guerra, l’orfana Alina Starkov è in possesso di un potere straordinario. Si ritiene che questo sia la chiave per la definitiva liberazione della sua nazione. La giovane è pronta a voltare pagina e prendere il controllo della propria vita. Entra a far parte di un gruppo di militari d’élite, composto unicamente da soldati in possesso di poteri magici. Il nome è Grisha e al suo interno avrà modo di scoprire metodi per controllare le proprie capacità smisurate. Ben presto però si renderà conto di come il confine tra alleati e nemici sia alquanto labile. Nulla è ciò che sembra.

Ben differente la trama di “Sei di corvi” e “Il Regno Corrotto”, che compongono una duologia a sé stante, ambientata all’interno del Grishaverse. A Ketterdam, città ispirata ad Amsterdam, Kaz Brekker riceve un’offerta a dir poco allettante. Questi è un giovane criminale che bazzica per le strade della città più importante in fatto di commercio internazionale. Ha per le mani un colpo che potrebbe cambiare la sua vita. Una missione molto pericolosa, che richiede la creazione di una squadra eccellente. Ha in mente alcuni emarginati che fanno al suo caso ma questi dovranno imparare a collaborare per non mandare tutto all’aria.

Ecco il cast principale della serie “Shadow and Bone”: