THE GATHERING STORM - L’anno seguente da una produzione congiunta Bbc e Nbc viene realizzato un film biografico per la tv, dedicato agli anni immediatamente precedenti e a quelli iniziale della Seconda guerra mondiale, dal 1936 al 1940. Richard Burton interpreta Churchill in The Gathering Storm (trasmesso nel Regno Unito come Walk with Destiny)

