Valentina Lodovini ospite a Stories, venerdì 24 gennaio alle ore 21

È Valentina Lodovini la protagonista della nuova puntata di “ Stories ”, il ciclo di interviste ai principali interpreti dello spettacolo di Sky TG24 . Ospite del vicedirettore della testata Omar Schillaci , con la regia di Francesco Venuto , l’attrice si racconta in “Valentina Lodovini – Eppure sentire” . In onda venerdì 24 gennaio alle 21:00 su Sky TG24 , sabato 1° febbraio alle 13:50 su Sky Arte e sempre disponibile On Demand .

Dopo il travolgente successo di ‘Dieci giorni senza mamma’ e ‘Dieci giorni con Babbo Natale’ dal 23 gennaio 2025 è in arrivo nelle sale italiane ’Dieci giorni con i suoi’, film diretto da Alessandro Genovesi con Valentina Lodovini, ancora nei panni di Giulia, Fabio De Luigi, Dino Abbrescia e Giulia Bevilacqua, prodotto da Colorado Film in associazione con Medusa Film che lo distribuisce nei cinema. Nel terzo capitolo la famiglia Rovelli si troverà a fare i conti “con l'ennesimo cambiamento, in questo caso la figlia più grande, Camilla, decide di andare all'università in Puglia e a convivere con il fidanzato. Si tratta chiaramente di un cambiamento importante e Giulia (la madre) ne è consapevole ma, mentre lei la appoggia, Carlo (il padre) è un po' meno aperto”. È un film che gioca un po' sugli stereotipi familiari, sociali e territoriali: “Ci sono anche queste due realtà che si incontrano, però la diversità è ricchezza”.

La storia di Valentina Lodovini parte dalla sua infanzia a Sansepolcro, in provincia di Arezzo. “Posso dire di sentirmi veramente privilegiata di essere nata e cresciuta in questo paese della provincia toscana. Ero una bambina veramente tanto curiosa, sin da subito affascinata dal mondo del cinema. In televisione c’era la serie ‘Saranno famosi’ e quando veniva trasmessa io ero completamente rapita”. Negli anni successivi frequenta il liceo scientifico e una volta diplomata la scuola di teatro. “Una mia amica dell'epoca aveva intuito che c'era qualcosa che andava oltre l'amore per il cinema, così mi ha iscritto a una scuola di teatro senza dirmelo. Come monologo avevo ‘La Salomè’ di Oscar Wilde. Alla fine, mi hanno presa”. Durante la scuola di teatro, Valentina Lodovini ha partecipato anche a un corso di pratica e teoria cinematografica che si teneva nel suo paese, Sansepolcro: “La cosa che da subito mi ha stupito è che mi sentivo molto a mio agio con la macchina da presa. Caterina D'Amico e Alessandro D'Alatri videro quel corto e mi dissero che, secondo loro, avrei dovuto frequentare il Centro Sperimentale di Cinematografia. Così ho scoperto la Scuola Nazionale di Cinema”. Nel 2007 esce ‘La giusta distanza’ diretto da Carlo Mazzacurati: “È un film che io amo tanto e lo dico da spettatrice, non perché ci sono io, ma è veramente un film stupendo, di un'attualità disarmante”. Tra gli altri film a cui l’attrice prende parte ‘La verità sta in cielo’ di Roberto Faenza, film del 2016 sulla sparizione di Emanuela Orlandi: “Credo tantissimo nel coltivare la memoria, amo la storia, sono una che va con molta curiosità a cercare, in qualche modo a indagare”. Tanti i successi nella sua carriera, ma non sono mancati i ‘no’ e quello che ricorda col sorriso sulle labbra è senza dubbio “con Terrence Malick. È stata un’esperienza straordinaria, anche se solo per un provino, perché con lui capisci davvero che cosa significa fare l'attrice. È un bellissimo ricordo”. In conclusione, l’attrice racconta quella che oggi è la sua paura più grande: “La realtà ha superato il sogno, che è una cosa magnifica, però farci i conti per una come me è un po’ complesso. Per questo la paura più grande è quella di deludere il regista che ti sceglie e il pubblico soprattutto”.