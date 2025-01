10 giorni con i suoi, cast del film con De Luigi e Lodovini

3/11 Foto di Loris T. Zambelli

Valentina Lodovini veste i panni di Giulia, una donna dinamica e piena di sfumature. Il suo personaggio è coinvolto in una trama ricca di emozioni e momenti di crescita personale. Nata in Umbria ma cresciuta a Sansepolcro, Lodovini si forma tra teatro e cinema, esordendo sul grande schermo nel 2004 con Ovunque sei di Michele Placido e ottenendo notorietà con ruoli in film come L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino e La giusta distanza di Carlo Mazzacurati, per il quale riceve una candidatura ai David di Donatello come migliore attrice protagonista



