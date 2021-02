Shadow and Bone, il trailer della serie TV Netflix

La serie è tratta dai romanzi di Leigh Bardugo e farà il proprio esordio su Netflix il 23 aprile 2021 Condividi:

Il 23 aprile farà il proprio esordio su Netflix “Shadow and Bone”, serie TV particolarmente attesa dai tantissimi fan dei romanzi di Leigh Bardugo. Nel corso dei mesi, dall’annuncio dello show, sono state diffuse svariati poster e scatti dal set, che hanno aumentato incredibilmente l’hype per questo titolo.

approfondimento Le migliori serie tv da vedere a febbraio Il rispetto dei testi è garantito dal fatto che Leigh Bardugo è coinvolta in prima persona nel progetto. Si tratta di una delle produttrici esecutive della serie. Ha provato a spiegare a chi non avesse letto i propri libri il tipo di ambientazione. Si tratta di un mondo che offre una commistione tra l’Inghilterra medievale e l’impero russo. Al centro della trama vi è una giovane con un dono straordinario, che potrebbe stravolgere le sorti del Paese, da tempo dilaniato da un conflitto.

approfondimento Shadow and Bone, foto e poster della serie TV Netflix La sua presenza sul set è stata però di assoluta importanza soprattutto per le modifiche necessarie alla trama di “Shadow and Bone”. La serie proporrà infatti un mix tra questa storia e quella narrata in “Sei di corvi”. I libri sono ambientati nello stesso mondo ma nel primo non vi sono riferimenti al secondo. Gli episodi dello show, invece, dovranno gettare le basi per l’arrivo di personaggi di “Sei di corvi”, al fine di riunire tutto all’interno della stessa narrativa. A circa due mesi dal caricamento della serie TV all’interno del catalogo di Netflix, la piattaforma ha diffuso il trailer ufficiale attraverso i propri canali social ufficiali. Più di due minuti di filmato che propongono gli elementi cruciali dei romanzi tanto amati dal grande pubblico, dalla componente action al romance, fino al puro fantasy.

Shadow and Bone, trama e cast Un totale di otto episodi comporrà la prima stagione di “Shadow and Bone”. Lo show comprenderà gli eventi dell’omonimo romanzo, così come quelli di “Siege and Storm” e “Ruin and Rising”, i due sequel. Spazio inoltre per “Sei di corvi”, che verrà adattato, essendo ambientato nello stesso universo narrativo, seppur incentrato su differenti personaggi. Ecco le parole dello showrunner Eric Heisserer: “Tecnicamente non arriveremo agli eventi narrati in ‘Sei di corvi’ prima della fine della trama di ‘Shadow and Bone’. Io e Leigh abbiamo dovuto inventare storie prequel per i personaggi chiave di ‘Sei di corvi’, così da adattarli a quanto accade nelle vicende dei libri cronologicamente precedenti, ma ambientati nello stesso universo narrativo”.