Cobra Kai - Stagione 6: Parte 1, il trailer e la data di uscita

I cinque episodi della prima parte dell’ultima stagione della serie tv arriveranno su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) giovedì 18 luglio

Manca poco all’uscita della sesta e ultima stagione di Cobra Kai . Netflix Italia ha distribuito il trailer ufficiale della prima parte in arrivo tra poche settimane. Protagonisti Ralph Macchio e William Zabka .

Cobra Kai 6 - Parte 1, tutto quello che c’è da sapere

Uno dei franchise più celebri del piccolo e grande schermo sta per concludersi. A quattro decenni di distanza dall’uscita del film cult Per vincere domani - The Karate Kid, Netflix pubblicherà la prima parte della sesta stagione di Cobra Kai, la serie TV sequel e spin-off.

Cobra Kai 6 - Parte 1, il trailer e il cast

Siamo giunti all’ultimo capitolo. Ralph Macchio e William Zabka torneranno a vestire i panni di Daniel LaRusso e Johnny Lawrence. Netflix ha diffuso le prime immagini della sesta stagione. Nel cast della serie tv anche Martin Kove, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand, Mary Mouser, Tanner Buchanan, Peyton List, Gianni DeCenzo, Courtney Henggeler e Vanessa Rubio. Inoltre, presenti Dallas Dupree Young, Yuji Okumoto, Alicia Hannah-Kim, Griffin Santopietro e Oona O’Brien.