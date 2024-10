Cobra Kai, il trailer della seconda parte della sesta stagione

Serie TV

Il 18 luglio arriva su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick) la prima parte della serie tv Cobra Kai 6, l'ultima stagione del sequel della saga di Karate Kid. Protagonista è Daniel LaRusso, interpretato da Ralph Macchio. Dopo aver vinto il torneo di karate di All Valley nel 1984, è ora proprietario di una concessionaria di auto. Nonostante il successo, resta legato agli insegnamenti del karate e apre il Miyagi-Do dojo per trasmettere ai giovani i valori dello sport, ma è spesso in conflitto con i metodi di Johnny Lawrence