Dune: Prophecy, rilasciato il trailer della serie tv

Le origini della mitica setta delle Bene Gesserit nella serie ispirata all’universo di “Dune”, creato da Frank Herbert. Nel cast Emily Watson, Olivia Williams, Travis Fimmel e Mark Strong. Dal 18 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW

Rilasciato in occasione del New York Comic-Con il trailer ufficiale di DUNE: PROPHECY, la nuova serie HBO Original e Sky Exclusive che si inserisce nell'ampio universo di “Dune” creato dall'acclamato autore Frank Herbert. Co-prodotta con Legendary Television, la serie in sei episodi sarà disponibile in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW dal 18 novembre.