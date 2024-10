Outer Banks 4, tutto quello che c'è da sapere sulla serie tv

Pogues e Kooks si scontreranno ancora una volta nella nuova stagione dello show di Netflix, che arriva oggi, giovedì 10 ottobre 2024, sulla piattaforma. La serie young adult ha una stagione 4 divisa in due parti, come è avvenuto di recente con Emily in Paris. I primi cinque episodi sono disponibili da oggi mentre i restanti cinque saranno disponibili dal 7 novembre. Scopriamo tutte le informazioni relative a questo show

Potete guardare il trailer ufficiale della serie televisiva Outer Banks 4 nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.

Pogues e Kooks si scontreranno ancora una volta nel nuovo capitolo dello show. Questa quarta stagione è divisa in due parti, come è avvenuto di recente con Emily in Paris. I primi cinque episodi sono disponibili da oggi mentre i restanti cinque saranno disponibili dal 7 novembre.

Il cast, tra riconferme e volti nuovi

Per questo nuovo atto, torneranno i protagonisti della stagione 3: Chase Stokes nei panni di John B Routledge, Madelyn Cline come Sarah Cameron, Rudy Pankow come JJ Maybank, Madison Bailey come Kiara Carrera, Jonathan Daviss come Pope Heyward e Calacia Grant come Cleo.

Austin North sarà ancora Topper Thornton e Drew Starkey sarà Rafe Cameron. Fiona Palomo, che interpreta Sofia, è stata promossa a personaggio regular della serie.

Oltre ai personaggi e ai relativi interpreti già noti, ci saranno anche molti nuovi volti. J. Anthony Crane (Dead Ringers, Billions) reciterà nei panni di Chandler Groff, un vedovo che accoglie i Pogues nella loro nuova avventura; Pollyanna McIntosh (The Walking Dead: The Ones Who Live, Double Blind) come la ribelle Dalia, che si confronterà con i Pogues; Brianna Brown (Dynasty, Eastsiders) sarà l'agente immobiliare dell'isola Hollis Robinson; Rigo Sanchez (Animal Kingdom, Station 19) sarà Lightner, un estraneo; e Mia Challis (FBI: International, Clickbait) interpreterà la selvaggia Ruthie.