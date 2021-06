Outer Banks 2, il teaser trailer della seconda stagione della serie TV

Può partire il conto alla rovescia per il seguito di “Outer Banks”: Netflix ha rilasciato alcune immagini in anteprima della seconda stagione con un teaser trailer di pochi secondi che aumenta l’hype per le nuove avventure dei giovani protagonisti dello show. I nuovi episodi della produzione di Jonas e Josh Pate e Shannon Burke andranno in onda sulla piattaforma di streaming dal 30 luglio, disponibili anche su Sky Q e NOW .

Una nuova stagione di colpi di scena, inseguimenti ed emozioni per un'avventura da 400 milioni di dollari . Questo il valore del tesoro al centro delle vicende delle prime dieci puntate di “Outer Banks” terminate con un cliffhanger che aveva lasciato i fan col fiato sospeso. I giovani protagonisti sono ancora sulle tracce dell'introvabile tesoro e tutte le piste sembrano puntare verso le Bahamas. Gli autori avevano annunciato un cambio di scenario per alcuni episodi ma lo show proseguirà sulle spiagge delle isole del Nord Carolina che danno il nome alla serie. Anche nelle nuove puntate prosegue la lotta tra le due bande di adolescenti rivali che hanno infiammato la prima stagione: Kooks contro Pogues, vale a dire, ragazzi ricchi contro il gruppo di adolescenti in cerca di riscatto. La serie, un teen drama arricchito di tensione e momenti emozionanti che fanno spazio alle tipiche dinamiche di amore e di amicizia tra ragazzi, è infatti una storia di formazione: accanto alla parte action, tra gli elementi più interessanti della scrittura c'è la crescita dei personaggi.

La serie premiata col Critic's Choice Award

approfondimento

I migliori film da vedere a giugno

La prima stagione di “Outer Banks” si era conclusa con il ribaltamento della barca su cui John B e Sarah (rispettivamente interpretati dagli attori Chase Stokes e Madelyne Cline) si erano messi in fuga per scappare dalla polizia. I due sono creduti morti dal gruppo di amici che sulla terraferma piange la loro scomparsa. Questo è quanto si apprende dalle immagini del teaser trailer che in poco meno di un minuto fornisce le risposte agli interrogativi aperti dal finale della prima stagione trasmessa su Netflix nel 2020.

La seconda stagione conferma la presenza di tutti gli elementi che hanno fatto apprezzare lo show dai fan che ha meritato il People's Choice Award nella categoria “The Bingeworthy Show of 2020”, ovvero lo show dell'anno da rivedere. È possibile che una parte del merito di questo prestigioso riconoscimento sia da attribuire ai magnifici scenari che fanno da sfondo agli episodi. Gli assolati tramonti delle Outer Banks, isole della Carolina del Nord in cui si vive al mare tutto l'anno, sono stati particolarmente apprezzati dagli spettatori in una stagione di isolamento casalingo dovuto alla pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Le riprese di “Outer Banks 2” erano cominciate lo scorso settembre e si sono concluse ad aprile 2021, in tempo per la annunciata messa in onda estiva. Gli autori avevano anche anticipato l'introduzione di nuovi pericoli e nuovi villain per movimentare la trama e potenziare il lato mistery della serie che ha tenuto incollati alla sedia gli spettatori, sia quelli più giovani che gli adulti. Tra i punti di forza del prodotto, naturalmente, il cast di interpreti, tutti confermati nei nuovi episodi. Insieme a Chase Stokes e Madelyne Cline, torneranno Charles Esten nei panni di Ward Cameron, Jonathan Daviss in quelli di Pope e Madison Bailey in quelli di Kiara.