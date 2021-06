Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 10 giugno. LIVE

Via libera alla seconda dose del vaccino in vacanza, ad annunciarlo lo stesso commissario per l'emergenza Figliuolo che però chiarisce: "Solo in casi eccezionali". Diventano un caso gli open day che si stanno svolgendo in alcune regioni con il vaccino Astrazeneca somministrato ai giovani. Il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito i 31 verbali della task force sul Coronavirus, istituita il 22 gennaio 2020 e operativa fino al 21 febbraio dello scorso anno