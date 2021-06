Vacanze, le regole anti-Covid per viaggiare nei Paesi europei

2/16 ©Ansa

FRANCIA - Fino all'8 giugno, per entrare in Francia è necessaria l'attestazione di un tampone molecolare negativo effettuato non meno di 72 ore prima di varcare la frontiera all'aeroporto, per via ferroviaria o stradale. Con la nuova normativa in vigore dal 9 giugno, ha spiegato il sottosegretario al Turismo, Jean-Baptiste Lemoyne, basterà l'attestazione della vaccinazione completa

Covid, le regole per turisti italiani che vogliono viaggiare in Europa