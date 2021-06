9/10 ©IPA/Fotogramma

FRANCIA – Tutti i viaggiatori devono avere un test Pcr negativo effettuato prima della partenza, entro 72 ore dall'arrivo. Esentati i bambini sotto gli 11 anni. Chi non ce l’ha sarà testato all’arrivo, dovrà rimanere in quarantena per 7 giorni e poi effettuare un altro test. Tutti i viaggiatori, inoltre, devono presentare una dichiarazione in cui dicono di non avere sintomi Covid-19, di non essere stati in contatto con un caso confermato nei 14 giorni precedenti il viaggio e di accettare di sottoporsi a un tampone all’arrivo