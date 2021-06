Covid in Italia e nel mondo, ultime notizie di oggi 3 giugno. DIRETTA

Vaccini disponibili senza fasce di età. Altre 2,5 milioni di dosi in arrivo questa settimana in Italia. Per ora ai giovani verrà somministrato Pfizer. Oggi si terrà un tavolo tecnico a Palazzo Chigi per affrontare la questione relativa al limite di quattro persone al tavolo nei ristoranti e le altre indicazioni di dettaglio per le zone bianche. Dal 21 tutte le regioni dovrebbero passare nella fascia con le minime restrizioni, eccetto probabilmente la Valle d'Aosta