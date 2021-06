2/9 ©Ansa

LE ASSUNZIONI - Sul tavolo del governo ci sarà il via libera solo per le assunzioni che serviranno a far decollare il 'Recovery plan', ovvero le 350 previste nel dl semplificazioni sulla 'governance' e poi stralciate, le 16mila riguardanti il capitolo giustizia per l'ufficio del processo e quelle dei mille esperti da mandare nella Regione per la gestione delle procedure. Non ci dovrebbe essere, invece, il semaforo verde per le assunzioni nei vari ministeri. Il reclutamento permetterà comunque ai dicasteri di portare avanti i progetti

Lo spread cala, per il Financial Times è "effetto Draghi": cosa dicono i numeri