Vaccini Covid, Staiano a Sky TG24: "Necessaria copertura 12-15enni"

"È necessaria la copertura vaccinale anche dei 12-15enni". A ribadirlo, a Buongiorno su Sky TG24, è Annamaria Staiano, presidente della Società italiana di pediatria (AL VIA LE PRENOTAZIONI PER I GIOVANI). La malattia Covid-19 (GLI AGGIORNAMENTI) "ha portato effetti lievi" tra i ragazzi da un punto di vista dei sintomi, "ma più gravi" sotto altri aspetti. Restare a casa da scuola e non poter uscire ha infatti cambiato la loro alimentazione, "con stili alimentari completamente alterati", e ha causato "maggiore sedentarietà", preludio a un aumento dell'obesità nelle fasce giovanili.