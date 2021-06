Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie di oggi 4 giugno. LIVE

Dovrebbe arrivare oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri il decreto per il reclutamento del personale della P.a. legato al Recovery plan. Il decreto prevede le assunzioni strettamente legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza: gli esperti per la gestione di procedure complesse connesse alla governance del piano, il team per la digitalizzazione, gli addetti all'ufficio del processo. Previsto anche l'assegno unico per i figli, da luglio, per le famiglie con Isee sotto i 50mila euro. Governo e Regioni starebbero convergendo sul sì alle tavolate al ristorante all'aperto, limite di 6 per i tavoli al chiuso. Per il sesto giorno consecutivo, meno di 100 i morti per Covid: nelle ultime 24 ore sono 59. In calo anche i positivi, tasso di positività al 2%. Sono oltre 12 milioni gli italiani già vaccinati con due dosi. Figliuolo chiede alle Regioni soluzioni flessibili per la prenotazione dei richiami vaccinali in vacanza.