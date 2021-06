In Italia, l’impatto finanziario dell'emergenza sanitaria è percepito in maniera forte, con il 45% degli intervistati che afferma di averne già subito gli effetti e il 31% che prevede di subirne in futuro. Inoltre la maggioranza degli italiani vuole che l'Ue acquisisca maggiori competenze per affrontare crisi come quella innescata dal Coronavirus