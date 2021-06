Licenziamenti, l’Unione europea all’Italia: “Rischioso il blocco"

Nelle raccomandazioni di primavera la Commissione europea lancia un monito sul mondo del lavoro. Viene osservato che l’Italia è stato l’unico Paese Ue che ha introdotto un divieto universale di licenziamento all’inizio della crisi. Una misura, per Bruxelles, che “avvantaggia i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a scapito di quelli interinali e stagionali”. L’evoluzione del mercato “suggerisce che il divieto di licenziamento non è stato particolarmente efficace e si è rivelato superfluo”

La Commissione europea ha approvato le raccomandazioni di primavera. Niente procedure di infrazione per disavanzo e debito da parte di Bruxelles, visto che il Patto di stabilità è sospeso fino al termine del 2022. Diverse però le valutazioni e le raccomandazioni agli Stati impegnati nella ripresa dopo la terza ondata della pandemia di coronavirus. Per quanto riguarda l’Italia, la Commissione si è soffermata soprattutto sul mondo del lavoro, lanciando un monito sul blocco dei licenziamenti , tema che negli ultimi giorni ha fatto molto discutere.

Il blocco dei licenziamenti in Italia

Sull’occupazione, la Commissione ha osservato che l’Italia è stato l’unico Paese Ue che ha introdotto un divieto universale di licenziamento all’inizio della crisi. Si tratta di una misura, per Bruxelles, che “avvantaggia per lo più gli insider, cioè i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, a scapito dei lavoratori interinali e stagionali”. Inoltre, un confronto con l’evoluzione del mercato del lavoro in altri Stati membri, che non hanno introdotto questa misura, “suggerisce che il divieto di licenziamento non è stato particolarmente efficace e si è rivelato superfluo in considerazione dell’ampio ricorso a sistemi di mantenimento del posto di lavoro”.

Le parole del commissario Schmit

In conferenza stampa il commissario al Lavoro Nicolas Schmit ha indicato come soluzione preferibile quella di “passare a un mercato del lavoro più attivo” puntando sulla “riqualificazione delle competenze. Non si può congelare per un lungo periodo il mercato del lavoro, ma si deve facilitare la transizione”.